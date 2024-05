Il lancio del nuovo spazioplano Tenacity sarà prima della fine del 2024

La Nasa ti paga per stare a letto per mesi. Il programma Envihab, in collaborazione con l'ESA, studia gli effetti dell'assenza di peso prolungata - simulata con l'inattività e la posizione orizzontale mantenuta per mesi - sul corpo umano, per mettere a punto programmi di riabilitazione e mantenimento della forma fisica per gli astronauti. Anche se passare mesi a poltrire potrebbe suonare invitante, gli effetti della noia e dello stop forzato sull'organismo sono importanti: per i coraggiosi che vogliono fare da cavia, spesso anche con la testa inclinata in basso, ci sono migliaia di dollari di compenso previsto, in base alla durata degli esperimenti (nella foto: una centrifuga umana che dovrebbe compensare i rischi dell'inattività sulla circolazione sanguigna).

Foto: © DLR