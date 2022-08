Il 29 giugno 2022 è stato il giorno più corto di sempre

Quanto dura un giorno? Dipende da dove vi trovate, ovviamente: su Marte, per esempio, la risposta è "25 ore", mentre su Giove è "9 ore e 56 minuti". Sulla Terra, però, la risposta è sempre "24 ore" – giusto? Ebbene, no: nonostante la rotazione terrestre sia tutto sommato prevedibile, ci sono molti fattori che possono modificarne impercettibilmente la durata, allungando o accorciando le singole giornate. E lo scorso 29 giugno, come segnalato dall'International Earth Rotation Reference Systems Service (IERS), è stato un giorno da record per il nostro Pianeta: il più corto mai misurato da quando abbiamo cominciato a usare gli orologi atomici per calcolare la velocità di rotazione della Terra.

Il secondo intercalare. Non provate a sforzarvi di ricordare cosa avete fatto il 29 giugno: la variazione di durata è stata impercettibile, visto che la giornata è durata 159 millisecondi in meno delle canoniche 24 ore. A influenzare la durata della giornata terrestre sono molti fattori, uno su tutti l'interazione gravitazionale tra Terra e Luna: la vicinanza tra il nostro Pianeta e il suo satellite provoca un effetto noto come forza di marea, che "allunga" e deforma i due corpi che stanno interagendo, provocando un lieve aumento della durata delle nostre giornate. Il risultato è che ogni 100 anni circa la Terra aggiunge un paio di millisecondi alla durata della sua rotazione, che viene influenzata anche dal movimento del pianeta e dalla presenza dell'atmosfera. Per compensare queste variazioni, la durata ufficiale della giornata terrestre viene regolarmente aggiornata con l'aggiunta di un secondo, il cosiddetto secondo intercalare: l'ultima volta è successo nel 2016.