Lo spazio non è né freddo né caldo: se non c'è materia ad assorbire l'energia emanata da una stella, per esempio il Sole, parlare di temperatura non ha senso.



Freddo naturale. Il posto in assoluto più freddo mai "visitato" fino a oggi è un cratere perennemente in ombra al polo sud lunare: l'ha scoperto nel 2009 la sonda Lunar Reconaissance che ha misurato una temperatura di -240 °C, appena 33 gradi sopra zero assoluto (-273 °C o 0 K).



Gli scienziati non escludono però che su qualche micropianeta lontano dal Sole o su qualche luna oggi sconosciuta le temperature possano essere ancora più rigide (guarda le lune del Sistema Solare).



Sicuramente più fredda è la nebulosa Boomerang (foto), a 5.000 anni luce da noi: si sta espandendo molto rapidamente e i suoi gas, proprio come in un condizionatore, si stanno raffreddando. Secondo le stime la loro temperatura non supera 1 Kelvin, cioè -272 °C, appena un grado sopra lo zero assoluto.



Freddo artificiale. Sulla Terra, però, sappiamo fare di meglio! In un laboratorio dell'università di Helsinki, dove gli scienziati cercano di raggiungere 0 K e studiano il comportamento della materia a quella temperatura, un pezzo di radio (Ra, un metallo alcalino terroso) è stato portato a 1/10 di miliardesimo di grado sopra lo zero assoluto: è la temperatura più bassa mai registrata nell'universo conosciuto! E un altro ambiente piuttosto freddo è l'LHC, l'acceleratore di particelle più grande del mondo costruito al Cern tra Svizzera e Francia, per la gran parte mantenuto costantemente a -271 °C.



Foto: la nebulosa Boomerang. © NASA, ESA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).