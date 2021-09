La giornata più affollata della storia spaziale

Tutto segreto. Sulla missione Inspiration4 vige una sorta di segreto totale, che ricorda tempi passati - oggi neppure la Cina tiene segreta una missione: rilascia fotografie, mostra collegamenti con l'equipaggio, mentre per Inspirazion4 non esiste un video, è impossibile ascoltare i collegamenti radio e al momento è giunta a Terra una sola fotografia, quella che appunto mostra la cupola esterna. È vero che un grosso gruppo televisivo sta realizzando, in esclusiva, un documentario sulla missione, ma è anche vero che lo scopo di Inspiration4 è raccogliere fondi per un ospedale pediatrico americano e che, come appunto suggerisce il nome, avrebbe il compito di "ispirare" le persone. I quattro dell'equipaggio dovrebbero tornare sabato sera, tempo permettendo, ammarando nell'Oceano Atlantico.



Tutto normale sulla ISS. A bordo della Stazione spaziale internazionale, giunta al suo 8.337mo giorno nello spazio, c'è l'equipaggio dell'Expedition 65, che in queste ultime settimane si è prodigato in varie passeggiate spaziali, da un lato per agganciare definitivamente alla stazione il nuovo modulo russo da poco portato lassù, Naika, e dall'altro per srotolare una serie di nuovi pannelli solari portati nello spazio da un cargo di SpaceX. Nelle prossime settimane sono attesi lassù l'attrice russa Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko per girare alcune scene di un film e poco dopo il giapponese Yusaku Maezaw, per un volo che gli servirà per poi, nel 2023, raggiungere la Luna con una missione di SpaceX.