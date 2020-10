Questa immagine catturata da Giorgia Hofer, un'astrofotografa cadorina, è la foto astronomica del giorno (Astronomy Picture of the Day, lo scatto a tema astronomico che quotidianamente la Nasa seleziona e pubblica sul suo sito). La foto ritrae – oltre all'autrice e al suo compagno – i pianeti Saturno (a sinistra) e Giove (a destra) assieme alla Via Lattea sopra a quello che Giorgia ha definito "un monumento roccioso patrimonio dell'umanità": le Tre Cime di Lavaredo. Non è la prima volta che una foto "italiana" viene scelta per questo prestigioso riconoscimento: l'ultimo in ordine di tempo era stato Ivan Pedretti, con la sua Via Lattea "elettrica" colta nei cieli della Sardegna.

Il silenzio da ascoltare. La foto si intitola "Ascoltando il silenzio" ed è frutto di una sessione fotografica dell'8 ottobre 2020 alle Tre Cime di Lavaredo, in quel giorno imbiancate grazie alla prematura nevicata di questo strano autunno. Si tratta di un ambiente magico che durante l'estate è stato preso d'assalto da molte persone, che Giorgia preferisce frequentare in modalità... notturna.

Perché questo titolo? «Il silenzio di quel luogo era incredibile», ha raccontato Giorgia, «non un alito di vento, nessun il rumore: solo noi, le montagne ed il cielo. Non mi era mai capitato di "sentire" il silenzio: sembrava di essere in un'altra dimensione, lontano da tutto e da tutti… Penso che in queste occasioni si possono apprezzare veramente le cose che la natura può regalarci».

Occhio ai pianeti. A proposito: nei prossimi due mesi i due "protagonisti" della foto, Saturno e Giove, saranno sempre più vicini tra loro nel cielo, finché, a metà dicembre, si verificherà una Grande Congiunzione. I due pianeti in quel momento appariranno a soli 0,1 gradi di distanza l'uno dall'altro (in pratica un quinto del diametro apparente della Luna piena). Una distanza così breve non si registrava dal 1623 e occorrerà aspettare il 2080 perché si ripresenti la medesima condizione. Si tratta per altro di un evento celeste abbastanza facile da vedere: i due pianeti sono facilmente visibili verso sud-ovest subito, dopo il tramonto.