FLEX, il nuovo rover lunare privato che verrà lanciato nel 2026

Mentre è ancora vivo l'entusiasmo per l'annuncio della NASA dei quattro astronauti che il prossimo anno saranno lanciati verso la Luna, Astrolab, una società spaziale con sede a Hawthorne, in California, ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con SpaceX per lanciare un proprio rover sulla Luna. Si chiamerà Flexible Logistics and Exploration (FLEX) e sarà a bordo di una missione della nave spaziale Starship. Secondo quanto dichiarato da Astrolab la missione è prevista per la metà del 2026. Quando arriverà, FLEX sarà il rover più grande e versatile che abbia mai lavorato sulla superficie lunare, in grado di trasportare fino a 1.500 kg di merci.

ANCHE CONTROLLABILE A DISTANZA. Nelle foto rilasciate da Astrolab, FLEX assomiglia a un'auto a quattro ruote di piccola cilindrata e con un peso di oltre due tonnellate a pieno carico. Sarà in grado di trasportare due astronauti, che potranno guidare il veicolo con le proprie mani. Dotato di quattro ruote, può superare vari tipi di ostacoli e terreni. FLEX è inoltre progettato per essere controllato a distanza in assenza di operatori in persona ed è dotato di un braccio robotico.

Il rover FLEX è in grado di superare ostacoli di vario tipo che gli astronauti incontreranno in prossimità del Polo Sud, dove si prevede di costruire la prima base lunare. © Astrolab

CI ANDREMO ANCHE SU MARTE? Spiega Jaret Matthews, amministratore delegato di Astrolab: «Abbiamo creato un sistema logistico in grado di ospitare un'ampia varietà di merci. Prevediamo che questo approccio contribuirà a stabilire un avamposto lunare permanente sulla Luna a un costo inferiore e con tempi più contenuti rispetto a quanto previsto in precedenza». Gli ingegneri di FLEX prevedono inoltre che il rover potrebbe operare anche in future missioni su Marte.