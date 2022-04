Anche se non la vediamo mai dalla Terra, la faccia nascosta della Luna (attenzione: non "oscura", come taluni pensano, perché anch'essa riceve la luce del Sole!) sappiamo come è fatta grazie alle numerose sonde che l'hanno sorvolata e fotografata in dettaglio. E sappiamo che è priva di quei "mari" (enormi distese di rocce vulcaniche) che caratterizzano la faccia a noi visibile, mentre è fortemente butterata da un gran numero di crateri di ogni dimensione.

Un po' di domande. Da quando abbiamo avuto queste immagini i geologi e i planetologi si sono sempre chiesti perché le due facce della Luna siano così differenti. La differenza poi, non è solo morfologica (ossia più o meno crateri), ma anche di composizione. In prossimità della faccia a noi rivolta, per esempio, c'è un'anomala concentrazione di elementi ricchi in potassio, terre rare e fosforo.

Alla legittima domanda su quale sia stata la possibile causa di queste differenze, sono state date finora diverse risposte. A queste ora se ne aggiunge una nuova, proposta da una ricerca pubblicata su ScienceAdvances.