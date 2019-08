L'esplosione su Giove. Che cosa è stato?

Giove splende alto nel cielo in queste notti: è un ottimo momento per puntare un telescopio sul colosso del Sistema Solare. Ecco cosa deve aver pensato Ethan Chapple, un appassionato di fotografia texano, durante la notte dello scorso 7 agosto, quando in Italia erano le 6:07. E con un pizzico di fortuna ha inquadrato Giove in un momento “magico", cioè mentre il pianeta veniva illuminato da un piccolo bagliore, provocato probabilmente da un meteorite.

Un'altra immagine che mostra l'esplosione dell'oggetto caduto su Giove | Ethan Chapple

In realtà le immagini che si vedono qui sono state tratte da un filmato che Chapple ha postato in un suo tweet.

Le fotografie sono poi state elaborate per ottenere il risultato finale che sta facendo il giro del web.

Il fatto che Giove sia bombardato da oggetti non è qualcosa di eccezionale, tant’è che secondo varie ricerche il pianeta, per la sua immensa forza di gravità attira verso sé da 2.000 a 8.000 volte il numero di oggetti che cadono sulla Terra. Alcuni astronomi suppongono che se l'impatto ha lasciato quale segno, quest'ultimo potrebbe essere successivamente osservato e studiato dalla sonda Juno.