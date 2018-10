Entro poche settimane la Virgin Galactic oltre l’atmosfera terrestre

Virgin Galactic farà il suo primo volo nello Spazio entro poche settimane... così afferma Richard Branson (fondatore di Virgin Group, che comprende 400 società) in una recente intervista: il lancio è vicino, e lui stesso - pare - spera di fare un volo nello Spazio entro pochi mesi.

Superati i ritardi dovuti all'incidente del 2014, Virgin Galactic si propone di scarrozzare turisti nello Spazio a bordo della navetta SpaceShipTwo, che, portata a circa 17.000 metri di quota da un aereo madre, il WhiteKnighTwo, accende il suo motore a reazione per raggiungere i 100 chilometri di quota o poco più, al confine tra atmosfera e Spazio. Il volo turistico durerà pochi minuti, giusto il tempo di fare assaggiare ai passeggeri l'assenza di peso e uno scorcio di curvatura terrestre, poi la navetta tornerà a Terra come un aliante.

Il WhiteKnighTwo nell'hangar di Virgin Galactic, in assetto completo: la navetta SpaceShipTwo è il modulo al centro. | Virgin Galactic / Mark Greenberg, via Wikimedia

Saldi spaziali. Virgin Galactic corre "contro" Blue Origin, di Jeff Bezos (proprietario anche di Amazon), che lavora a un razzo riutilizzabile e a una capsula appositamente progettata per ogni possibile comodità turistica, che offrirà più o meno lo stesso tipo di volo.

Per chi volesse approfittarne, si dice che il prezzo della breve vacanza spaziale sarà attorno ai 250.000 dollari: un niente, a confronto dei 20 milioni pagati da Dennis Tito nel 2001, per 8 giorni scarsi sulla Stazione spaziale internazionale. «Dal prossimo decennio il prezzo potrebbe scendere a 50.000 dollari», annuncia Branson - e dalle indiscrezioni pare che siano diverse decine le persone che ci fanno conto e si sono messe in lista d'attesa.