L'eclissi totale di Sole e l'uragano: doppio spettacolo nei cieli del Pacifico

Il 2 luglio 2019, mentre gli abitanti di Cile e Sud America se ne stavano con il naso all'insù ad ammirare l'eclissi totale di Sole, stava "montando" un uragano nei cieli del Pacifico. I satelliti meteorologici che seguivano l'uno o l'altro fenomeno si sono così ritrovati a riprenderli entrambi, e i video trasmessi a Terra vi ripagheranno dello spettacolo "mancato" del Sole nero.

viaggi paralleli. L'eclissi è iniziata sopra il Pacifico meridionale a est della Nuova Zelanda, mentre la Luna transitava tra la Terra e il Sole oscurandone il disco con il suo cono d'ombra. La fascia della totalità si è spostata a est attraverso l'oceano, per arrivare finalmente a terra sulla costa del Cile e quindi sopra l'Argentina, dove i residenti sono stati graziati di uno show come quello fotografato dall'Osservatorio di La Silla dell'ESO, nel Deserto dell'Atacama (Cile).

Come si forma un eclissi di Sole. Ma (insomma!) si dice eclisse o eclissi? Lasciamo l'ultima parola all' Accademia della Crusca

Nelle stesse ore, l'uragano Barbara stava portando i suoi venti di 210 km orari di velocità a ovest delle coste messicane. L'uragano, ora declassato a tempesta di categoria 4, non sembra destinato a fare danni nei prossimi giorni: dovrebbe scivolare sul Pacifico in direzione sud-ovest, e avvicinarsi alle Hawaii quando ormai si sarà molto indebolito. Il NEXLAB, satellite del College of DuPage (Illinois, Usa), ha filmato entrambi i fenomeni nei loro colori reali: il meteorologo Dakota Smith ne ha ricavato questo imperdibile time-lapse:

A major hurricane.



A total solar eclipse.



Earth is breathtaking. pic.twitter.com/U1rnfvczUt — Dakota Smith (@weatherdak) 2 luglio 2019

Anche il National Weather Service ha documentato lo strano incontro tra eclissi e tempesta:

Not too often you catch a Category 4 hurricane and a solar eclipse occurring in the same satellite loop. pic.twitter.com/eFze8Z3avp — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) 2 luglio 2019

E il satellite geostazionario GOES della NOAA non si è certo tirato indietro, come si vede in questa animazione:

Animazione: clicca sull'immagine per avviarla (attenzione, impegna parecchio la memoria) - L'ombra della Luna nel suo viaggio da ovest verso est in Sud America, ripresa dal satellite GOES. | NOAA

La prossima eclissi totale di Sole è prevista nel dicembre 2020, sempre nella stessa zona di mondo. I cacciatori di eclissi italiani dovranno invece pazientare fino al 2081 (o fare le valigie e andare a cercarla altrove).