Secondo uno studio pubblicato su Nature Neuroscience, il cervello riconosce un volto in 3 fasi. In primo luogo, i neuroni del giro fusiforme analizzano i lineamenti. Poi, il cervello giudica se il viso gli “suona familiare”. E, per ultimo, prova a mettere in relazione il volto con un nome, cercando negli archivi della memoria. In genere, ricordiamo meglio qualcuno se la prima volta ci ha sorriso, perché memorizziamo più facilmente un volto in presenza di segnali sociali positivi.

Foto: © Anelia Loubser