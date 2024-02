Tutti gli strumenti scientifici a bordo funzionano correttamente, tra cui LN-1 (Lunar Node 1 Navigation Demonstrator) che ha stabilito comunicazioni in tempo reale con le stazioni terrestri tramite la Deep Space Network della NASA: entro 24 ore dall'atterraggio (previsto per le 23:30 ora italiana), inizierà a comunicare in modo continuo.



Per le future missioni. Inoltre il sistema SCALPSS (Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies) ha confermato il suo corretto funzionamento: utilizzando quattro piccole telecamere, catturerà immagini degli effetti sulla superficie lunare causati dal getto del motore durante la discesa. Queste immagini serviranno per realizzare una ricostruzione in 3D della polvere sollevata, che aiuterà le future missioni a scendere sulla superficie lunare con elevata precisione.