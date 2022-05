La foto di Sagittarius A* rilasciata oggi dalla collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) ha già fatto il giro del mondo. L'immagine in sé, in realtà, non è bellissima; ma la sua importanza simbolica e scientifica è enorme. Perché quello che ci mostra è il buco nero gigante più vicino a noi, quello al centro della Via Lattea, la nostra galassia. Situato a 25 mila anni luce dalla Terra nella costellazione del Sagittario, da cui prende nome, Sagittarius A* è al centro delle attenzioni degli astrofisici fin dall'inizio della radioastronomia, come è raccontato nel numero di Focus in edicola (Focus n° 355).

La foto che lo ritrae è stata scattata con la stessa tecnica della prima foto di un buco nero, M87*. È, cioè, un'immagine ottenuta con le onde radio, che poi è stata colorata per renderla visibile ai nostri occhi. Ed è stata ottenuta combinando le misurazioni sincronizzate di otto radiotelescopi sparsi in tutto il mondo, in modo che la superficie di osservazione effettiva risultasse molto più ampia di quella del singolo osservatorio.

Per saperne di più, abbiamo intervistato Ciriaco Goddi, docente all'Università di Cagliari, astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e membro di EHT.