È però ancora da valutare quanto tutto questo potrà essere utile per deviare un eventuale asteroide che dovesse puntare pericolosamente verso la Terra. «Gli asteroidi», ha precisato Tom Statler della Nasa, «non sono tutti uguali. Non dovremmo sentirci troppo sicuri nel dire che il test su un asteroide sia sufficiente per capire esattamente come si comporterà ogni altro asteroide in una situazione simile. Quello che possiamo fare», ha spiegato Statler, «è usare questo test come punto di partenza per i nostri calcoli e per le nostre simulazioni che ci dicono come dovrebbero svilupparsi diversi tipi di impatto con oggetti dalle diverse caratteristiche. Più conosciamo i dettagli di questa collisione, meglio possiamo prevedere come potrebbero andare le altre».

C'è ancora da fare. Secondo Nancy Chabot alla Johns Hopkins University nel Maryland, l'angolo di deviazione ottenuto ci suggerisce che se in futuro volessimo deviare un asteroide diretto verso la Terra, potremmo farlo, ma a patto di agire con anni di anticipo.

Un piccolo passo è stato compiuto, dunque, ma resta ancora molto da fare per mettere la Terra realmente al sicuro.