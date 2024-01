Confermato: il 2023 è stato l'anno solare più caldo dal 1850 a oggi

Quanto si temeva è stato messo nero su bianco: le temperature globali del Pianeta hanno raggiunto livelli eccezionalmente elevati nel 2023. Il Servizio per i Cambiamenti Climatici Copernicus (C3S), implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine per conto della Commissione Europea, ha infatti monitorato diversi indicatori climatici-chiave durante l'anno, segnalando alcune condizioni record come il mese con una deviazione della temperatura al di sopra della media 1991-2020 più grande di qualsiasi altro mese nel dataset ERA5 (settembre), medie giornaliere delle temperature globali che hanno superato i livelli preindustriali di oltre 2 °C, il mese dicembre più caldo registrato a livello globale, con una temperatura media di 13,51°C.

effetti e cause. Le temperature globali senza precedenti da giugno in poi hanno portato il 2023 a diventare l'anno più caldo mai registrato, superando di gran lunga il 2016, il precedente anno più caldo. Il rapporto 2023 Global Climate Highlights, basato principalmente sul set di dati di ri-analisi ERA5, presenta un riassunto generale degli estremi climatici più rilevanti del 2023 e dei principali fattori che li hanno causati, come le concentrazioni di gas serra, El Niño e altre variazioni naturali.