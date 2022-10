Oggi gli strumenti puntati sul cosmo ci restituiscono decine di spettacolari immagini di oggetti celesti. Ma un tempo, le fotografie astronomiche erano un lusso per pochi, selezionati sguardi. Prima della diffusione dei telescopi, la divulgazione scientifica sullo spazio avveniva attraverso illustrazioni e litografie. In questo campo si distinse l'artista e astronomo francese Étienne Léopold Trouvelot (1827-1895): le sue opere uniscono rigore scientifico e originalità artistica, in immagini che, viste oggi, stupiscono per la somiglianza con gli originali. In questa gallery, vi presentiamo alcune delle più riuscite. Qui, Marte così come apparve a Trouvelot il 3 settembre 1877.

Foto: © Trouvelot Astronomical Drawings/NY Public Library