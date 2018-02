Il cibo spaziale del futuro? Dalle feci degli astronauti

Che cosa mangeremo durante le lunghe missioni nello Spazio profondo, posto che, come sappiamo, dovremo partire leggeri? Patate, sicuramente. Ma, per variare la dieta, anche proteine ricavate dall'unica cosa su cui i coloni potranno veramente contare, nello Spazio come su Marte: escrementi. Un nuovo studio informa infatti che è possibile trasformare feci e urina in cibo per batteri commestibili e dall'alto valore proteico.

Ad alcuni farà chiudere lo stomaco, ma un giorno potrebbe rivelarsi una buona soluzione per nutrire le colonie umane nello Spazio risolvendo, allo stesso tempo, il problema della gestione dei rifiuti solidi.

Uno sporco lavoro. La ricerca della Penn State University è riportata su Life Sciences in Space Research. Nello specifico, si tratta di far passare i rifiuti solidi e liquidi in un sistema di contenitori abitato da microbi selezionati che, attraverso la digestione anaerobica (cioè in assenza di ossigeno), demoliscano i liquami ricavandone metano.

Questo "carburante" è poi dato in pasto a un diverso batterio, il Methylococcus capsulatus, che sulla Terra è presente nel suolo ed è usato per ricavare pellet (cilindretti di materiale pressato) da dare in pasto agli animali: produce infatti una biomassa commestibile.

Piatto ricco... Il team ha testato i due procedimenti - reattore anaerobico e "allevamento" microbico - separatamente, riuscendo a ricavare dal Methylococcus un contenuto edibile con il 52% di proteine e il 36% di grassi. In 13 ore appena il reattore (la prima fase dell'esperimento) ha smaltito il 49-59 per cento dei rifiuti solidi: «più veloce delle coltivazioni di patate e pomodori», commentano i ricercatori. Il team ha inoltre individuato altre due potenziali fonti di cibo di origine batterica quando ha provato a rendere l'ambiente di coltura più alcalino o più caldo per evitare la proliferazione di patogeni dannosi.

Che farne? La gestione delle feci nello Spazio è un problema anche a 400 km soltanto da "casa". Se gli astronauti della ISS bevono urina riciclata, gli escrementi solidi sono destinati a essere inceneriti nello Spazio insieme agli altri rifiuti. Ma la gestione è complicata e la toilette della base orbitante incorre sistematicamente in problemi di ingorghi. Il nuovo sistema, che potrebbe offrire una soluzione definitiva, andrà adesso testato in modo integrato e in condizioni di microgravità.