Spiega Kelly Fast, program manager per il Near-Earth Object Observations Program presso la sede della NASA a Washington, che ha il compito di studiare e tenere sotto controllo gli asteroidi pericolosi per la Terra: «La missione OSIRIS-REx ci ha fornito una straordinaria opportunità per perfezionare e testare i modelli che noi utilizziamo, aiutandoci a prevedere meglio dove sarà Bennu quando si avvicinerà alla Terra tra più di un secolo da oggi».

Le due date a rischio. La ricerca ha individuato due "momenti" che, in una certa misura, preoccupano: l'anno 2300, nel corso del quale le probabilità che Bennu possa scontrarsi con la Terra saranno di circa 1 su 1.750 o dello 0,057%; e il 24 settembre 2182, che gli scienziati hanno definito come "data singola più significativa" in termini di impatto potenziale, quando le probabilità saranno di 1 su 2.700 o circa dello 0,037%. Sono numeri che vanno letti buon senso, se non con un certo distacco: prima di tutto perché si tratta di probabilità ragionevolmente basse e in seconda battuta perché alcune variabili che potrebbero mettere in discussione queste conclusioni.