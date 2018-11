L'ammartaggio della sonda InSight in diretta

Sei minuti e mezzo di pura incertezza. Forse angoscia. Qualcuno parla persino terrore. Sarà quello che vivranno i ricercatori della Nasa questa sera alle 9, quando la sonda InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), la missione della NASA con la collaborazione di Europa e Giappone, atterrerà su Marte.

La sequenza di ammartaggio è praticamente identica a quella che nel 2008 condusse il Phoenix Mars Lander sano e salvo vicino al polo nord marziano (e ricorda in parte anche quella di Curiosity). Per quasi 7 minuti il lander infatti compierà una serie di operazioni prestabilite senza che da Terra sia possibile intervenire.

Sei minuti e mezzo delicatissimi che si potranno seguire qui sopra, nello streaming in inglese della Nasa, o su Focus TV, con collegamenti, commenti e ospiti in studio a partire dalle ore 20.

Trivelle su Marte. InSight ha impiegato circa 7 mesi per arrivare sul Pianeta Rosso. A bordo ha una serie di strumenti, compreso un sismografo (per misurare l'eventuale attività sismica del pianeta) e una "trivella" in grado di perforare il suolo marziano fino a 5 metri di profondità: un'enormità rispetto ai pochi centimetri di Curiosity. Sarà così in grado di esplorare meglio la struttura interna del sottosuolo di Marte e la sua temperatura.