Astronauti per un giorno

Fino a novembre, nell'affascinante Castello della Valle a Fiumefreddo Bruzio, sulla costa del Mar Tirreno, in Calabria, si tiene la mostra Space Adventure, di cui Focus è media partner. Si tratta di una mostra interattiva sull'esplorazione spaziale che è già stata presentata in molte capitali del mondo e ora è approdata sulle coste calabre.

I partecipanti della mostra, oltre a vedere numerose repliche in scala e in dimensioni reali di razzi, navicelle (come il modulo di rientro delle missioni Apollo) e rover lunari, si possono immergere in alcune esperienze interattive come se fossero a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: si possono spostare tra moduli in una situazione di micro gravità, senza peso, condurre esperimenti, conoscere le missioni in corso sulla e agganciare una capsula in arrivo dalla Terra con i rifornimenti.

Non solo, con il Multi Axis Trainer, un'esperienza realizzata dall'US Space & Rocket Center, si può sperimentare quella sensazione di disorientamento generata dalla perdita di controllo della stabilità di una navicella con rotolamenti imprevedibili in direzioni sempre diverse. Questa installazione infatti simula una situazione che capitò realmente con la Gemini VIII pilotata da Neil Armstrong e Dave Scott: un guasto al sistema di controllo dell'assetto, infatti, causò la rotazione fuori controllo che alla fine fu domata grazie alla bravura come pilota di Armstrong.

Insomma se siete in cerca di emozioni forti, la mostra Space Adventure fa al caso vostro.

Per informazioni: www.space-adventure.it