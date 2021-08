Il responso. La risposta a questa seconda domanda è arrivata direttamente dalla FAA, l'agenzia federale per l'aviazione statunitense: varcare la Linea Karman (quella linea ideale posta a 100 chilometri di quota che separa l'atmosfera terrestre dallo Spazio) non consente di fregiarsi in automatico del titolo di astronauta.

Nel luglio scorso, quando Virgin Galactic e Blue Origin hanno aperto l'era del turismo spaziale , in molti si sono posti quesiti riguardanti alcuni aspetti formali. Per esempio: la quota raggiunta consente di affermare che sia stato varcato il limite dello Spazio? È possibile definire "astronauta" chi partecipa a questo tipo di viaggi?

Dunque sia Bezos (e le altre tre persone che erano con lui sul razzo New Shepard) sia Richard Branson (e i suoi compagni di viaggio di Virgin Galactic) non riceveranno le "ali" di astronauta, un distintivo esclusivo che viene assegnato a uomini e donne che hanno raggiunto lo Spazio, sia a bordo di navicelle spaziali sia a bordo di aerei sperimentali (Sì, anche gli aerei: il prototipo X-15, per dire, arrivò addirittura a 107 chilometri di altezza).

Non basta! Secondo le ultime indicazioni della FAA, infatti, per essere riconosciuti ufficialmente come astronauti bisogna "dimostrare di aver svolto durante il volo un'attività che risulti utile per la sicurezza pubblica o per la sicurezza del volo spaziale umano". Raggiungere la quota fatidica, come hanno fatto Bezos & C, e anche provare l'assenza di peso per qualche minuto, non basta dunque per acquisire il titolo di astronauti.