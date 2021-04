Quando asteroidi della fascia principale del Sistema Solare (ossia quelli che si trovano tra Marte e Giove) entrano in collisione, i frammenti che si producono si riuniscono in raggruppamenti che orbitano attorno al Sole, formando famiglie di asteroidi più o meno numerose e più o meno grandi. In particolari condizioni, quegli asteroidi possono finire nello spazio vicino alla Terra. Un team di ricercatori delle università di Belgrado (Serbia) e di San Paolo (Brasile) ha elaborato una simulazione orbitale degli asteroidi della famiglia Karma, a partire dall'impatto iniziale che diede origine alla famiglia stessa - lo studio è pubblicato su Monthly Notice della Royal Astronomical Society. I risultati suggeriscono che, nel corso del tempo, 350 membri di quella famiglia si sono trasferiti vicino all'orbita terrestre e che una decina potrebbero essere attualmente in uno spazio molto vicino alla Terra, finora mai scoperti perché sono pochissimo luminosi.

Asteroidi terrestri? Simulazioni ripetute hanno mostrato che nel corso della vita della famiglia Karma l'effetto Yarkovsky ha causato la migrazione di 350 grandi asteroidi, di oltre 1 chilometro di diametro, verso una regione instabile della fascia principale degli asteroidi, dove si riscontra un calo nella distribuzione di questi oggetti ( gap di Kirkwood ). Qui i Karma entrano in risonanza con Giove secondo uno schema che li porta a compiere tre orbite attorno al Sole per ogni orbita del gigante gassoso (che dura 11,86 anni terrestri).

Sulla base di studi precedenti, che mostrano che la maggior parte degli asteroidi che entrano in tale risonanza finiscono per diventare asteroidi vicini alla Terra, rimanendo poi in prossimità del nostro Pianeta per circa 2 milioni di anni, Bojan Novakovic (Università di Belgrado) stima che vi sia una decina di asteroidi della famiglia Karma in prossimità della Terra. Sono pericolosi? Qualunque risposta è al momento solo pura speculazione, e sarà così finché gli asteroidi mancanti non saranno localizzati e sarà possibile calcolare le loro orbite.