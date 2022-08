A bordo del razzo SLS (Space Launch System), già pronto sulla rampa di lancio 39B di Cape Canaveral, in attesa di essere lanciato il prossimo 29 agosto per la missione Artemis I, viaggeranno (anche) 10 piccoli satelliti (Cubesat), tra cui l'IceCube che studierà il ghiaccio lunare. Un altro di essi, una volta rilasciato dal razzo, avrà il compito di raggiungere un asteroide, nell'ambito della missione Scout Near-Earth Asteroid (NEA Scout) messa a punto dal Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville in Alabama e dal Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena in California.



Una spinta piccola, ma... La particolarità di questa missione è che questo mini satellite sarà spinto da un "vela solare". Le vele solari sono sistemi che ricavano la propulsione nello spazio attraverso i fotoni emessi dal Sole. Queste particelle non possiedono massa eppure quando colpiscono un corpo possono fornirgli una piccola spinta.



Anche ciascuno di noi viene "spinto" dai fotoni ogni qualvolta ci esponiamo alla luce del Sole, ma parliamo di forze estremamente piccole, impercettibili al nostro corpo.