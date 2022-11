In questa pagina potrete seguire tutti gli aggiornamenti sul lancio della missione Artemis : il gigantesco razzo Space Launch System (98 metri di altezza!) porterà una capsula Orion (in questa occasione senza equipaggio) a orbitare attorno alla Luna.

Aggiornamento delle ore 7:47 del 16 novembre 2022: partiti! Il razzo SLS e la sua capsula Orion sono partiti in direzione della Luna!

Aggiornamento delle ore 7:38 del 16 novembre 2022: tutti i controlli effettuati sono compatibili per il lancio, non ci sono ostacoli per il lancio, che le condizioni meteo sono idonee, il conto alla rovescia è ripartito e il lancio è ora previsto per le 7:47 ora italiana.

Aggiornamento delle ore 7:04 del 16 novembre 2022: le squadre hanno prolungato l'attesa prevista di 30 minuti e i responsabili della missione dovrebbero fissare un nuovo orario per il lancio. Risolto un problema che aveva causato la perdita di segnale da un sito radar ora si stanno conducendo i test necessari per garantire la comunicazione e il tracciamento del razzo e del veicolo spaziale.

Aggiornamento delle ore 6:30 del 16 novembre 2022: il conto alla rovescia è ancora fermo su -10'. Il lancio dunque subirà un ritardo rispetto all'orario di inizio della finestra di lancio, va dalle 7:04 alle 9:04 di oggi mercoledì 16 novembre.

Aggiornamento delle ore 6:30 del 16 novembre 2022: il conto alla rovescia è stato messo in pausa a -10 minuti, come da programma, per alcune verifiche.

Aggiornamento delle ore 6:10 del 16 novembre 2022: i tecnici riferiscono di aver riscontrato buoni dati, la perdita non si ripresenta. Sono state riprese le operazioni di riempimento rapido dell'idrogeno liquido. Gli ingegneri stanno anche monitorando la perdita di segnale da un sito radar necessario per il lancio. Il poligono sta cercando di risolvere il problema mentre le operazioni di lancio continuano.

Aggiornamento delle ore 5:10 del 16 novembre 2022: i tecnici hanno stretto alcuni bulloni per risolvere un problema a una valvola utilizzata per rifornire lo stadio centrale di idrogeno liquido che ha mostrato una perdita. Il team di lancio controllerà le valvole per determinare se la perdita è stata risolta e riprenderà le operazioni di conto alla rovescia del lancio.

Aggiornamento delle ore 4:15 del 16 novembre 2022: è stato sospeso il flusso di idrogeno liquido nello stadio centrale a causa di una piccola perdita su una valvola dell'idrogeno all'interno del lanciatore mobile. Un team di di tecnici, denominata "red crew", si è recata al pad per assicurarsi che tutte le connessioni e le valvole rimangano a tenuta. La valvola si trova alla base del lanciatore mobile.

