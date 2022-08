In diretta la partenza di Artemis verso la Luna

Sulla rampa di lancio del Kennedy Space Center, in Florida, sta per accendere i motori il più potente razzo mai costruito, l'SLS (Space Launch System). Sarà questo colosso di 98 metri a trasportare la navicella Orion a orbitare attorno alla Luna: a bordo della capsula però non ci saranno astronauti a comunicare a terra con i tecnici della Nasa, ma solo tre manichini tempestati di sensori pronti a raccogliere dati per le future missioni.

Il lancio - salvo imprevisti - resta confermato per lunedì 29 agosto alle 14:33 ora italiana, con una finestra di 2 ore. Si tratta di una fase cruciale per la missione Artemis che ha diversi e ambiziosi obiettivi: riportarci sulla Luna tra 3 o 4 anni per esplorare le parti sconosciute del nostro satellite naturale, ma anche per imparare a sfruttarne le risorse per generare l'energia, costruire strumenti e produrre il cibo necessario per chi dovrà eventualmente abitarci. Il tutto in vista dell'altro viaggio a cui aspiriamo, quello verso Marte.