Artemis I, si torna sulla Luna

Entro poche settimane, se non ci saranno ulteriori rinvii, partirà Artemis I. La Nasa ha comunicato 3 finestre di lancio: il 29 agosto, il 2 settembre e il 5 settembre. Si tratta di una missione importantissima: la prima del programma Artemis che riporterà gli Stati Uniti e i suoi alleati (tra i quali l'Europa, con l'Italia) sulla Luna.

Artemis non è però solo la continuazione del programma Apollo (anche se Artemide, non a caso, nella mitologia greca è la sorella di Apollo, figlio di Zeus). «Con Artemis, non stiamo semplicemente tornando sulla Luna», sottolinea Jeremy Parsons, deputy manager per il programma dei sistemi di esplorazione di terra di Artemis I al Kennedy Space Center, in Florida. «La nostra destinazione finale è Marte. Andremo a esplorare parti della Luna che non abbiamo mai visto e impareremo a vivere nello spazio. Vogliamo capire come usare le risorse lunari per creare strumenti, energia, cibo. Lo scopo finale è quello di spingerci oltre, dove non siamo mai arrivati prima».

Mezzo secolo dopo. È un momento che stiamo aspettando da quasi cinquant'anni. Esattamente dal 19 dicembre del 1972, quando si concluse la missione Apollo 17. Qualche giorno prima, il comandante Eugene Cernan partendo dal suolo lunare aveva detto: "… Lasciamo la Luna come l'abbiamo trovata e, a Dio piacendo, come la ritroveremo quando torneremo, con pace e speranza per tutta l'umanità". Si pensava, nel giro di qualche mese. Ma, al loro ritorno, Cernan e compagni scoprirono che l'Apollo 17 sarebbe stato l'ultimo capitolo del progetto, e loro gli ultimi esseri umani a camminare sulla Luna. I costi elevati e la guerra del Vietnam avevano spento l'entusiasmo verso lo spazio. Il progetto Apollo si chiuse in sordina e senza troppi convenevoli.

Ora però il ritorno alla Luna è vicino: una nuova generazione di astronauti sta per rimetterci piede. Ma non con questa prima missione, che avverrà senza equipaggio e servirà per testare le componenti principali per un obiettivo che in prospettiva non si ridurrà a viaggi toccata-e-fuga come per l'Apollo. L'obiettivo, sulla Luna, è di rimanerci.

Tuttavia, le difficoltà per creare una colonia terrestre in un ambiente senz'acqua e senza atmosfera sono enormi; per questo le agenzie spaziali hanno optato per una strategia "a puzzle". Ogni missione inserirà un pezzo, e Artemis I è la prima tessera di questo puzzle. Durerà circa tre settimane e permetterà di testare sul campo alcune componenti fondamentali: per esempio, lo scudo termico del modulo di comando (quello che nelle missioni successive conterrà gli astronauti). Durante il rientro sulla Terra, lo scudo sarà sottoposto a una temperatura di oltre duemila gradi.