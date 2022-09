Il team della Nasa che gestisce la missione Artemis I si è riunito ieri per esaminare lo stato delle operazioni e ha dato il via libera al tentativo di lancio del razzo Space Launch System e della navicella Orion per il 3 settembre, in una finestra di lancio che inizierà alle 20:17 ora italiana e durerà 2 ore. Dal precedente tentativo di lancio di lunedì 29 agosto, i team hanno lavorato per risolvere la causa della perdita di idrogeno e hanno anche concluso che la fessura precedentemente individuata nel materiale isolante dell'interstadio non dovrebbe costituire un rischio. Serrati i bulloni! La Nasa comunica inoltre che le squadre hanno anche ritensionato e serrato i bulloni che circondano questo involucro per garantire una tenuta ermetica quando verranno introdotti i propellenti super-raffreddati attraverso le linee.

Infine quello che era stato identificato come un problema del motore n.3 si è rivelato un "falso problema": la colpa era del sensore che rilevava dati sbagliati, per questo, non trattandosi di sensori critici, gli operatori hanno deciso che stavolta non interromperanno il conto alla rovescia nel caso in cui dovessero nuovamente segnalare anomalie. I meteorologi dell'U.S. Space Force Space Launch Delta 45 prevedono condizioni meteo favorevoli al 60%, in miglioramento per tutta la finestra di stasera 2 settembre. Ma come sono fatti i motori dello Space Launch System (SLS)? I motori a razzo dello SLS sono macchine ad alte prestazioni esposte a temperature estremamente basse e a temperature e pressioni estremamente elevate durante il rifornimento e il volo. Durante il lancio, più di 2,6 milioni di litri galloni di idrogeno liquido e ossigeno liquido devono essere trasportati dai serbatoi dello stadio centrale dell'SLS ai quattro motori RS-25 a una temperatura e pressione costante. L'idrogeno liquido fluisce nei motori a temperature superfredde, o criogeniche, di meno -253 °C e l'ossigeno liquido a meno -183 °C.

L'avviamento. Prima che questa enorme quantità di combustibile venga trasportata ai motori, gli ingegneri dell'SLS raffreddano i motori stessi per "condizionarli termicamente", cioè come per prepararli a ricevere il propellente. Il condizionamento termico dei motori viene "avviato" erogando idrogeno liquido ai motori nello stesso momento in cui viene riempito il serbatoio dell'idrogeno liquido dello stadio centrale. Questa procedura è stata sviluppata durante i test di Green Run dello stadio centrale, quando tutti e quattro i motori sono stati raffreddati e accesi, proprio come avviene durante il lancio. Con questa procedura, all'inizio del conto alla rovescia per il lancio, gli ingegneri possono valutare i dati e assicurarsi che i componenti dei motori siano sufficientemente saturi di idrogeno liquido superfreddo che li porta alla giusta temperatura prima di procedere con il conto alla rovescia terminale che porta al lancio. Che cos'è il prechill. Il raffreddamento anticipato dei motori, un processo chiamato prechill, è un passo importante prima del lancio, in quanto assicura che i componenti critici del motore, come i cuscinetti della pompa, siano raffreddati alle temperature necessarie per il funzionamento. La "valvola di spurgo" dello stadio centrale consente all'idrogeno di fluire attraverso i motori e di condizionarli termicamente, iniziando a raffreddarli. Attraverso la valvola di spurgo, i propellenti passano attraverso le turbopompe, i cuscinetti, gli ugelli e gli altri componenti dei motori senza essere bruciati. È importante che l'idrogeno liquido criogenico sia mantenuto a una temperatura costante mentre scorre attraverso le turbopompe del motore. Se l'idrogeno liquido si riscalda, si trasforma in gas e può formare bolle che causano problemi di condizionamento termico del motore. Verso il lancio. Durante il raffreddamento dei motori, gli ingegneri valutano diverse fonti di dati provenienti dallo stadio centrale di SLS, dai motori e dai sistemi di terra, compresi i dati di pressione e di temperature, per garantire che i motori siano termicamente condizionati e pronti per essere riempiti di propellente e accesi durante il conto alla rovescia terminale prima del lancio. Durante il conto alla rovescia terminale, che inizia a -30 secondi, i computer di volo controllano il razzo e monitorano tutti i suoi sistemi e il lancio è controllato dal sequenziatore di lancio autonomo, o ALS. I computer di volo monitorano i dati provenienti da numerosi sensori di volo e interrompono il lancio se rilevano che i motori non sono termicamente condizionati e pronti per l'accensione.