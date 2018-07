Apollo 11, lo sbarco sulla Luna in 7 foto panoramiche

Quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin toccarono il suolo lunare, il 20 luglio 1969, fecero quello che ogni turista entusiasta avrebbe fatto: scattarono centinaia di foto, molte delle quali (come quelle in questo collage) sono passate alla Storia. Ma a documentare l'allunaggio ci sono anche decine di scatti meno noti pazientemente caricati dalla Nasa e dai collaboratori dell' Apollo Lunar Surface Journal su Flickr . Con alcuni di essi sono state ottenute foto panoramiche e GIF animate che mostrano quei momenti con incredibile dettaglio: ecco l'esperienza più vicina a un allunaggio che possiamo concederci (almeno per adesso).

Dopo l'atterraggio dell'Eagle (il modulo lunare), e prima di uscire per l'attività extraveicolare, Armstrong e Aldrin scattarono queste foto del suolo lunare circostante. Il piano di missione prevedeva 4 ore di riposo per i due astronauti prima della EVA, ma Armstrong comunicò l'intenzione di non dormire e procedere non appena possibile. Ciò nonostante, la preparazione della "passeggiata lunare" richiese comunque quasi quattro ore. Tra le GIF animate realizzate ce n'è una molto efficace della Terra vista dalla Luna, che sembra "sorgere" proprio come il nostro satellite.