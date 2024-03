L'8 gennaio 2014 una meteora entrò nell'atmosfera terrestre, bruciando così intensamente e a una velocità tale da indurre alcuni scienziati a pensare di avere a che fare con qualcosa di alieno. A sostenere questa teoria fu il fisico Avi Loeb, dell'Università di Harvard, che organizzò un team di ricerca in Papua Nuova Guinea per recuperare in mare dei frammenti ritenuti "portatori" di tecnologia extraterrestre. Oggi, 10 anni dopo, lo scienziato è stata smentito da uno studio presentato il 12 marzo 2024 nell'ambito della Lunar and Planetary Science Conference di Houston da un team della John Hopkins University di Baltimora, Maryland (Usa): quella meteora inabissatasi nel Pacifico non proveniva da un altro mondo.