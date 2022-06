I pianeti in fila

In questi giorni si può assistere a un notevole allineamento di pianeti, nel cielo che precede il sorgere del Sole. In pratica, i pianeti sono "confinati" in una regione relativamente ristretta del cielo. Da oriente verso occidente (cioè da sinistra a destra, guardando verso est-sud-est) si trovano in fila Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, cioè tutti i pianeti visibili a occhio nudo, con in più la Luna, che si trova tra Venere e Marte all'alba del 24 giugno e si sposta progressivamente nei giorni successivi: il 26 è in congiunzione con Venere, cioè prospetticamente molto vicina sulla volta celeste al pianeta più brillante del cielo.

Frequenti, ma non troppo. Gli allineamenti dei pianeti del Sistema Solare sono fenomeni che si presentano periodicamente, a causa del movimento dei pianeti stessi, Terra compresa, attorno al Sole. Ciò che rende particolare, e piuttosto raro, il fenomeno di questi giorni è che non solo vi partecipano tutti i pianeti visibili a occhio nudo ma anche che sono disposti nel reale ordine di distanza dal Sole, cioè da Mercurio a Saturno, tutti compresi in una fascia di cielo ampia poco più di 100°. L'ultimo allineamento con caratteristiche simili a questo si è verificato nel 2004.