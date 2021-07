Le zanzare ci pungeranno anche d'inverno?

Se le vostre notti estive sono tormentate dal ronzio delle zanzare, sappiate che da oggi avete un nuovo nemico: il cambiamento climatico. Secondo un recente studio condotto presso l'Università della Florida, l'aumento delle temperature medie sta riducendo progressivamente i periodi freddi e allungando sempre di più quelli caldi, estendendo quindi il periodo di attività delle zanzare. le zanzare Amano il caldo. Questi fastidiosi insetti infatti, sono particolarmente attivi nella stagione calda e umida, mentre nella stagione fredda sono in uno stato detto "di diapausa": larve e uova non proseguono cioè nello sviluppo e si "ibernano" in attesa di periodi più favorevoli.

Eppure, con il progressivo l'aumento delle temperature, la diapausa tenderà ad essere sempre più breve, fino a scomparire del tutto, e questo porterà zanzare ed ematofagi vari ad essere attivi tutto l'anno, anche in pieno inverno. inverni miti, zanzare in arrivo. Per comprendere la portata del fenomeno i ricercatori hanno raccolto decine di migliaia di zanzare di specie differenti in vari periodi dell'anno, scoprendo che la loro tolleranza alle variazioni di temperatura cambia con il trascorrere delle stagioni. In autunno e inverno, quando le notti sono più fresche e le giornate ancora calde, le zanzare tollerano sbalzi di temperatura più elevati rispetto alla stagione calda. Dal punto di vista pratico, ciò significa che con l'arrivo di inverni più miti, le zanzare sono ben preparate ad essere attive anche in stagioni inusuali.