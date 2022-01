Tonga è tagliata fuori dal mondo. Motivo? L'unico cavo in fibra ottica per le telecomunicazioni che la collega al resto del mondo si è probabilmente danneggiato a seguito dell' eruzione del vulcano Hunga Tonga–Hunga Ha'apai avvenuta il 13 gennaio 2022. Stando ai dati della società di provider Cloudflare il regno polinesiano di Tonga non ha più alcuna connessione Internet dalle 17:30 del 15 gennaio. A quanto pare anche le antenne paraboliche per i collegamenti satellitari sono state distrutte o per lo meno danneggiate. Per questo la macchina dei soccorsi stenta a partire e poco si sa ancora sulle condizioni della popolazione.

Lotta contro il tempo. Questo prezioso cavo, il Tonga Cable System, si distende per 822 km tra l'isola e le Fiji collegando le due nazioni insulari: riparare l'eventuale danno non è affare da poco e potrebbe richiere almeno alcune settimane di lavoro. Ma prima bisogna far arrivare sul posto una nave specializzata in questo tipo di intervent: al momento quella più vicina si trova a circa 4.800 km di distanza. L'equipaggio, inoltre, dovrebbe lavorare in condizioni precarie dato che non è da escludere un'altra eruzione sottomarina.

Non è la prima volta che l'isola viene isolata dal resto del mondo a causa della rottura del cavo sottomarino. Era già successo nel 2019 quanto un'imbarcazione turca aveva gettato l'ancora proprio sopra il cavo, danneggiandolo gravemente. Allora il problema fu risolto in poco tempo, anche se il costo fu esorbitante (circa 200.000 dollari). Nel frattempo l'isola si era affidata ai collegamenti via satellite, cosa che al momento invece non pare possibile.