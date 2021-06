Nella finestra video qui sopra, l'Unione Astrofili Italiana trasmette l'eclissi in diretta così come si vede dal nord Italia, a partire dalle 11 del 10 giugno.

Giovedì 10 giugno si verificherà la prima delle eclissi di Sole di quest'anno, che interesserà marginalmente anche l'Italia: sarà visibile come molto parziale e solo dalle nostre regioni settentrionali. Per esempio, da Milano, la percentuale di disco solare coperto dalla Luna, nella fase massima (tra le 12:15 e le 12:25 circa), sarà meno del 4%, da Venezia poco più del 2% e da Firenze meno dell'1%.



Attenzione: chi volesse provare a osservare la "fettina" di Sole oscurata deve ricordare di non guardare mai direttamente la nostra stella, né con un binocolo né a occhio nudo, senza utilizzare un filtro solare adatto. Occhiali da Sole, pellicole annerite ed espedienti simili non proteggono per nulla dai rischi connessi all'osservazione del Sole.

© G. Ranzini, elaborata con Stellarium A Milano la percentuale di Sole oscurata dalla Luna sarà del 4% circa.

L'eclissi sarà invece visibile al meglio da Canada orientale, Russia orientale e Groenlandia. Dove però non apparirà totale, ma anulare. Dipende dal gioco delle distanze del Sole e della Luna dal nostro pianeta: quando un'eclissi avviene nel momento in cui il nostro satellite, nel corso della propria orbita, si trova in una posizione relativamente lontana dalla Terra (come appunto il 10 giugno), la sua dimensione apparente non è sufficiente a oscurare l'intero disco del Sole. L'effetto è quindi di una Luna che sembra "entrare" nel Sole, lasciando scoperta una corona esterna della nostra stella, alla quale viene dato il suggestivo nome di anello di fuoco.

Eclissi anulare di Sole, 8 aprile 2014. © NASA