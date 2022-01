È vero che gli atomi sono eterni?

Tutto in natura è mutevole, perché tutto è costituito da atomi che si compongono e scompongono in forme sempre diverse. Ma gli atomi, a loro volta, quanto durano? Sono per davvero eterni? In effetti alcuni atomi sono praticamente eterni, ma ce ne sono altri che esistono anche solo per brevissimi istanti.

Nuvola di elettroni. Gli atomi sono formati da un nucleo e da una nuvola di elettroni che lo circonda. Gli elettroni, soprattutto quelli più esterni, si spostano in continuazione anche da un atomo all'altro, per stabilire legami chimici, ma quello che fissa per davvero la natura di un atomo è il suo nucleo. In generale, dal carbonio al silicio, dal ferro all'argento, i nuclei che formano il mondo che ci circonda sono molto stabili (e questo spiega come mai gli alchimisti non riuscissero a trasmutare altri elementi in oro).