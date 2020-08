Qualche giorno fa nella Death Valley (la Valle della Morte della California, "famosa" anche per il mistero delle pietre mobili) è stata registrata quella che, probabilmente, è la temperatura più alta mai misurata sulla Terra: 54,4 gradi centigradi.





Record o non record? Di sicuro, se questa misura del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) resisterà fino a fine mese, si tratterà del valore più alto mai registrato nel mese di agosto in quel punto (chiamato Furnace Creek Ranch) e il maggiore mai registrato nel Parco Nazionale della Valle della Morte da almeno un secolo: precisamente, la temperatura ha raggiunto il 54,4 °C alle 15:41 del 16 agosto, nel bel mezzo di un'ondata di calore che ha favorito incendi in tutto il sud-ovest degli Usa e provocando persino interruzioni nella trasmissione della corrente elettrica.

Quanto al "record del mondo", l'Organizzazione Meteorologica Mondiale indica ancora il valore di 56,7 °C, che sarebbe stato registrato il 10 luglio 1913, sempre nel Furnace Creek Ranch. Ma già da qualche anno alcuni esperti di meteorologia mettono in dubbio che l'affidabilità di questo dato. E ci sono riserve pure su un altro "pretendente al titolo", una misurazione effettuata nel 1931 a Kebili, in Tunisia, pari a 55 °C.

Prendendo in considerazione soltanto le temperature "certificate", universalmente riconosciute, il nuovo valore scavalca il precedente record di 53,9 °C fatto registrare sempre nella Death Valley il 1° luglio 2013.

