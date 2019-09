Uragano Dorian: la seconda tempesta atlantica peggiore di sempre

L'uragano Dorian ha rallentato la sua corsa per lambire le più settentrionali delle isole Bahamas nelle prime ore della mattina di lunedì 2 settembre, dove continuerà ad abbattersi per il resto della giornata. Sull'isola di Grand Bahama, abitata da circa 50 mila persone, si sono registrati venti di 280 km orari, con punte isolate di 355 km orari. Le prime notizie dalle Isole Abaco, nelle Bahamas del nord, parlano di case con parte del tetto scoperchiato, e per metà sommerse dall'acqua.

The sun set on #HurricaneDorian as it battered the #Abaco and #GrandBahama islands with wind gusts of more than 220 mph today. NOAA's #GOESEast continues to keep watch over the slowing catastrophic Cat. 5 storm. Latest updates: https://t.co/ScLdyBac9D pic.twitter.com/teqJo1RT1k — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 2, 2019

Pericolo inondazioni. Secondo uno degli ultimi bollettini del National Hurricane Service americano, su Grand Bahama si solleveranno ondate di tempesta (cioè acque marine spinte all'interno dai venti) di 5-7 metri più alte rispetto ai normali livelli delle maree. Questo muro d'acqua si riverserà sulle coste con un potenziale distruttivo, e la combinazione tra alta marea e passaggio di Dorian potrebbe spingere l'inondazione anche in zone più interne, normalmente ritenute sicure. Il Primo Ministro delle Bahamas Hubert Minnis ha detto che in alcune aree non si distingue l'inizio della strada dall'inizio dell'oceano.

L'incognita percorso. Anche se le Bahamas soffriranno probabilmente la maggiore devastazione, ci si chiede quando e dove Dorian colpirà sulla costa degli Stati Uniti, dove la densità abitativa è estremamente più alta e, con essa, anche il potenziale letale. Dorian si sta spostando verso ovest alla velocità di 7 km all'ora, e dovrebbe poi dirigersi a nordovest e a nord. I meteorologi trovano estremamente difficile prevedere il percorso della tempesta per via del suo vasto "cono di incertezza" (il margine di incertezza sulla futura traiettoria).

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 2, 2019

Venti distruttivi e onde di tempesta potenzialmente mortali potrebbero colpire la costa orientale della Florida a metà della settimana, se Dorian dovesse spostarsi leggermente più a sinistra di quanto attualmente previsto: ma a differenza di quanto annunciato qualche giorno fa, la tempesta potrebbe anche risparmiare gran parte dello stato, tenendosi a una trentina di km dalla costa e rovesciandosi invece a terra su Georgia e Carolina del Sud.

The wide eye of #HurricaneDorian is visible even from the #GOESEast perspective 22,300 miles away in space. While some fluctuations in intensity are possible, this major Cat. 4 storm is expected to remain a powerful #hurricane during the next few days. https://t.co/rLy6BjBSih pic.twitter.com/LtRtjRrEks — NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 31, 2019

Decisioni in tempo reale. Il governatore della South Carolina ha ordinato l'evacuazione di circa un milione di persone residenti sulla costa, mentre la Georgia ha evacuato soltanto alcuni tratti. La Florida ha chiuso le scuole ed evacuato alcune aree costiere, mentre si attendono i dispacci aggiornati di ora in ora: ogni minima variazione di percorso potrebbe avere effetti catastrofici e non è possibile farsi trovare impreparati.

Record negativi. Dorian è il secondo peggiore uragano mai registrato sul bacino atlantico dal 1980 (l'anno dell'uragano Allen) ad oggi, e i suoi venti a terra sono i più intensi mai osservati dal 1935. L'area di bassa pressione al suo interno è la quinta più bassa mai individuata su questa regione, e ad accrescere la preoccupazione c'è l'estrema lentezza della tempesta, che farà parlare di sé per tutta la prima settimana di settembre.

Qui sotto, l'uragano Dorian visto dalla Stazione Spaziale Internazionale: