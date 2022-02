L'Uomo di Neanderthal e il fuoco

Le prove del più antico cambiamento ambientale prodotto scientemente da esseri umani sono emerse in un'area montuosa della Germania, nel sito archeologico di Neumark-Nord, non lontano dalla città di Hallen. La scoperta è destinata a riflettersi sulla nostra visione dell'Antropocene, l'epoca geologica in cui la natura viene cambiata per mano dell'uomo. Infatti, prima di quella dell'Homo sapiens (protagonista della rivoluzione agricola circa diecimila anni fa) è spuntata la mano dell'Uomo di Neanderhal, che 125.000 anni or sono, nell'attuale Germania, creò spazi aperti, riducendo la foresta con l'uso del fuoco. È quanto riporta uno studio su Science Advances con primo firmatario Wil Roebroeks, della Leiden University (Olanda). Dimostra come per duemila anni, a Neumark-Nord, i Neanderthal riuscirono a mantenere aperta, favorendo la crescita di piante erbacee e cespugli di noccioli, un'area nel bel mezzo di una foresta di caducifoglie che ricopriva le attuali Polonia e Germania, interrotta naturalmente da alcuni laghi... e artificialmente dai Neanderthal, i cui insediamenti potevano essere meno mobili e più densamente popolati di quello che comunemente si pensa.

Prove di bruciato. Particelle di carbone sparse ovunque negli strati analizzati dai ricercatori, assieme ai i resti di legno e foglie bruciati, l'esposizione a fonti di calore di semi e manufatti litici, indicano che vi furono incendi intenzionali di tratti di foresta per cambiare il paesaggio. La formazione di praterie è attestata dal ritrovamento di pollini di piante erbacee e delle tipiche erbe aromatiche. Gusci di molluschi che vivevano nelle zone aperte e le ossa fossili di rinoceronti, cavalli e bovidi selvatici, macellati dai Neanderthal, sono un'altra prova della presenza di praterie.

La firma dei Neanderthal a Neumark-Nord è costituita soprattutto dai suoi tipici strumenti di selce che si trovano per un arco di tempo di 2.000 anni. Ciò significa che il sito veniva continuamente frequentato e suggerisce che questi nostri cugini erano più stanziali di quello che si pensa, in particolare nei periodi caldo-temperati, quando le risorse erano più concentrate. © Eduard Pop / Leiden University e Naturalis Biodiversity Centre

Strategia diffusa. L'uso del fuoco per bruciare la foresta è una pratica documentata dei cacciatori raccoglitori attuali e anche dell'Homo sapiens preistorico. In Australia, 40 mila anni fa, o in Nuova Guinea 10 mila anni prima, l'arrivo dei Sapiens coincise con incendi e con la creazione di spazi aperti. In Africa centro meridionale, già 85 mila anni fa, fu usato il fuoco per disboscare aree intorno al lago Malawi-Niassa. Tutto questo aveva un motivo pratico: dopo l'incendio nascevano piante tenere e appetibili per gli animali. L'incendio predisponeva insomma una trappola ambientale per attirare gli erbivori e poterli catturare o colpire con lance. Per lo stesso identico motivo (attirare gli erbivori come prede) i Neanderthal devono avere bruciato i loro tratti di foresta europea 125 mila anni fa. E ciò avveniva non a caso in un periodo interglaciale, con un clima temperato simile a quello di oggi.

Cicli del freddo. Durante la glaciazione Riss, iniziata 200 mila anni fa, il paesaggio europeo, laddove non era ricoperto da ghiacci, era simile a una steppa (come l'odierna tundra). Quando il freddo diminuiva, si formavano negli anni foreste di betulle (come nella taiga) e di abeti. Quando poi la temperatura saliva, dando luogo a un periodo interglaciale (in questo caso da 130 a 110 mila anni fa) predominavano aceri e querce oltre ad altri alberi tipici del bosco di caducifoglie. Gli archeologi hanno potuto verificare che l'area geografica in cui si trova il sito di Neumark-Nord non era estranea a questa rotazione, che avveniva nel corso di migliaia di anni in rapporto al clima. Con la differenza però che quando era il turno dei boschi di caducifoglie, i Neanderhal di quel periodo provvedevano a cambiare il paesaggio perché si formassero le praterie, più adatte per la caccia (come lo era la steppa). Dove invece il Neanderthal non si era insediato, hanno appurato i ricercatori, i boschi restavano continui.

© Into Konrad Inha, via WikiMedia (P.D.) Una foto del 1893 sulla pratica del debbio in Finlandia, un metodo rudimentale di fertilizzazione del terreno che viene dalla preistoria, quando i nostri antenati Sapiens bruciavano vegetazione spontanea per coltivare direttamente, e poi passare a bruciare e coltivare altri territori vergini. Il debbio è anche indicato come l'antichissima tecnica agricola del taglia e brucia.