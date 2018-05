Un sinkhole in Nuova Zelanda è una finestra su un antico vulcano

Un sinkhole lungo come due campi da calcio e abbastanza profondo da inghiottire un palazzo di sei piani si è aperto, la scorsa settimana, a 15 km dalla città di Rotorua, sull'Isola del Nord in Nuova Zelanda.

La voragine lunga 200 metri e scavata nel suolo per circa 20 metri, è comparsa all'improvviso in una sola notte e dopo un intenso periodo di piogge, ma potrebbe essere il risultato dell'erosione secolare delle rocce calcaree alla base di quella che oggi è una fattoria.

la finestra sul vulcano. Oltre che per le dimensioni da record - è il più grande sinkhole mai osservato nel Paese - il buco è interessante per il luogo in cui si è aperto: l'azienda agricola in cui si è formato sorge infatti sul cratere di un antico vulcano dormiente. Ai geologi accorsi sul posto permette di osservare, in sezione, la millenaria stratificazione di rocce vulcaniche e sedimenti.

RAW VIDEO: See the massive sinkhole — six stories deep, two football fields long — that opened underneath a New Zealand farm. A volcanologist says it may have been growing underground for up to 100 years before recent heavy rain opened it up. https://t.co/LmtY2V4c7e pic.twitter.com/rxMXV2uEN4