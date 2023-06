La nave più grande e più lussuosa del mondo, inaffondabile, sicura e confortevole. Questo doveva essere il Titanic, transatlantico costruito a Belfast fra il 1909 e il 1912 dall'industria Harland&Wollf, su commissione della compagnia navale White Star. Partita da Southampton (Uk) il 10 aprile 1912, la nave delle meraviglie colò a picco in appena due ore e mezzo, alle 2:20 del 15 aprile, in seguito alla collisione con un iceberg, al largo dell'isola di Terranova. Nel naufragio morirono 1.512 persone e se ne salvarono 713.

Si ritorna a parlare di Titanic e l'occasione è, di nuovo, nefasta: da domenica 18 giugno è disperso nelle acque dell'Atlantico settentrionale un sommergibile partito per esplorare l'area in cui è arenato il relitto del transatlantico dal giorno del suo affondamento, il 15 aprile 1912. Cinque le persone a bordo.

The @USCG is searching for a 21-foot submersible from the Canadian research vessel Polar Prince. The 5 person crew submerged Sunday morning, and the crew of the Polar Prince lost contact with them approximately 1 hour and 45 minutes into the vessel’s dive.

Il cantiere aveva a disposizione un ascensore ma gli operai, spaventati dall'automazione e dall'elettricità, si rifiutavano di utilizzarlo e preferivano andare su e giù per decine di metri, arrampicandosi su funi e muovendosi su passerelle in legno piuttosto precarie. Nonostante questo, si registrarono "solo" 280 feriti e 8 morti. Il quartier generale della Harland&Wollf è stato oggi trasformato in albergo.

Il relitto del Titanic come non lo avevamo mai visto

Scienza Il relitto del Titanic come non lo avevamo mai visto

INAFFONDABILE. Lungo 269 metri e alto oltre 53, il Titanic era ritenuto inaffondabile perché dotato di alcune soluzioni che per l'epoca erano estremamente innovative. Un doppio fondo proteggeva lo scafo e lo divideva in 16 compartimenti stagni, le cui porte si chiudevano elettricamente dal ponte di comando.

GLI INTERNI. La struttura interna del Titanic era molto complicata, per garantire la separazione fra i passeggeri di prima, seconda e terza classe, ma anche per nascondere il grande lavoro dell'equipaggio.

PIANOFORTI. Sul Titanic ce n'erano addirittura sei: tre in prima classe (alla reception, nella hall e nella sala da pranzo), due in seconda classe (nella hall e in sala da pranzo) e uno in terza classe (nella sala generale).

C'ERA UNA VOLTA... IL LINO. All'epoca, a Belfast era molto fiorente l'industria del lino e questo tessuto fu ampiamente utilizzato negli interni. Erano in lino 45.000 tovaglioli, 18.000 lenzuola, 10.000 abiti per il personale, oltre alle tovaglie, ai grembiuli e così via.

IL NAUFRAGIO. La notte del naufragio il mare era totalmente piatto e il cielo così limpido che si faceva fatica a distinguere il confine fra l'acqua, su cui si riflettevano le stelle, e il cielo. Questa condizione, davvero rara in mezzo all'oceano, potrebbe aver tratto in inganno l'equipaggio in merito alla presenza dell'iceberg e alla sua distanza dalla nave.

Scialuppe di salvataggio. Sul Titanic si trovavano 20 scialuppe di salvataggio, sufficienti per 1.178 persone. Anche se la nave poteva portare fino a 3.547 persone, il numero era in linea con gli standard dell'epoca. Si pensava infatti che, anche in caso di naufragio, la nave sarebbe affondata molto lentamente, lasciando ai passeggeri e all'equipaggio tutto il tempo per trasferirsi su altre navi giunte nel frattempo in soccorso. Molte delle scialuppe rimasero tuttavia mezze vuote e 472 salvagenti non furono utilizzati.

L'ORCHESTRA DEL TITANIC. Nel naufragio morì anche il famoso violinista Wallace Hartley. Continuò a suonare, assieme all'orchestra, mentre la nave affondava, non perché lui e gli altri musicisti non si rendessero conto del pericolo, ma per portare speranza e conforto e per favorire un'evacuazione più ordinata. Sembra che l'ultimo brano suonato sia stato Nearer, my God, to thee ("Più vicino a te Signore") un inno cristiano del XIX secolo.

Terminata l'esecuzione, Hartley fu visto avvicinarsi al bordo della nave, abbracciare il suo violino e fare un passo per gettarsi nell'abisso. Fu ritrovato due settimane dopo, ancora abbracciato allo strumento. Sul violino, dono della fidanzata, c'è una targhetta in argento con la dedica: "per Wallace, in occasione del nostro fidanzamento, da Maria".

Anche il violino è conservato al museo di Belfast, assieme alle lettere dei genitori e della fidanzata, che Wallace aveva con sé.