Il relitto del Titanic come non lo avevamo mai visto

La poppa, al contrario, è un caotico insieme di pezzi di metallo. Questa parte della nave infatti è collassata mentre il Titanic si avvitava verso il fondo del mare. Sul fondo marino circostante, si notano oggetti sparsi ovunque, tra cui statue e bottiglie di champagne non aperte. Sono presenti anche oggetti personali, come decine di scarpe appoggiate sui fondali.

I dettagli sono così precisi che si arriva a leggere la sigla che vi è su una delle eliche. A prua, ora ricoperta di stalattiti di ruggine, è ancora immediatamente visibile ogni singola parte, anche a 100 anni dalla perdita della nave. In cima c'è il ponte dove un buco offre uno sguardo in un spazio vuoto dove un tempo si trovava la grande scalinata (foto sotto).

«La sua profondità, quasi 4.000 metri, ha rappresentato una vera e propria sfida tecnologica perché non abbiamo voluto toccare nulla del relitto», ha spiegato. «E d'altra parte per ottenere un simile livello di dettaglio si deve mappare ogni centimetro quadrato, incluse parti poco interessanti, come il fango che vi è sul campo di detriti».

Rover videomaker. Le scansioni sottomarine sono state realizzate attraverso rover, controllati a distanza da una nave specializzata, che hanno trascorso più di 200 ore a ispezionare in lungo e in largo il relitto. Sono state catturate più di 700.000 immagini da ogni angolazione, raccogliendo materiale per creare un'esatta ricostruzione in tre dimensioni.

«Ci sono ancora molte domande fondamentali a cui è necessario rispondere», ha spiegato Parks Stephenson, un analista del Titanic che ha preso in visione tale lavoro. «Queste ricostruzioni», ha detto, «risultano essere uno dei primi passi importanti per ricomporre la storia del Titanic grazie ad una ricerca basata sull'evidenza e non sulla speculazione».



L'esperto. Parks Stephenson, che ha studiato il Titanic per molti anni, ha detto di essere rimasto "sbalordito" quando ha visto per la prima volta le scansioni. «Ti permette di vedere il relitto come non riusciresti a fare da un sommergibile», ha dichiarato alla BBC «inoltre puoi vedere il relitto nella sua interezza, nel contesto e nella prospettiva. E quello che ti sta mostrando ora, è il vero stato del relitto».

Ha sottolineato che lo studio delle scansioni potrebbe offrire nuove informazioni su ciò che accadde al Titanic in quella fatidica notte del 1912. «Ancora non sappiamo nemmeno se la collisione con l'iceberg sia avvenuta sul lato di tribordo, come viene mostrato in tutti i film – o da altre parti», ha sottolineato. Il mare sta mettendo a dura prova il relitto, i microbi lo stanno divorando e le parti si stanno disintegrando. Gli storici sanno bene che per comprendere appieno quel disastro il tempo sta per scadere. Ma la scansione, ora, potrà "congelare" il relitto nel tempo e consentirà agli esperti di esaminare attentamente ogni minimo dettaglio. La speranza è che il Titanic possa svelare i segreti ancora rimasti.