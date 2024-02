C'è una nave sul fondo del Lago di Costanza che è stata soprannominata il "Titanic delle Alpi". È la sotto da circa 90 anni, ora si sta decidendo di riportarla in superficie. Si tratta del piroscafo "Säntis", lungo 48 metri e in grado di trasportare fino a 400 persone, che venne deliberatamente affondato nel 1933 perché ritenuto inadatto alla navigazione e la demolizione sarebbe stata troppo costosa. Ora ci si è accorti che alla profondità dove si trova, circa 210 metri dalla superficie, l'oscurità e la poca presenza di ossigeno in quelle acque, hanno lasciato il piroscafo straordinariamente ben conservato e dunque si sta lavorando per riportarlo in superficie e metterlo in mostra al pubblico.

Dimenticato fino al 2013. A differenza del Titanic dunque, il Säntis - che è più antico del Titanic essendo stato commissionato 20 anni prima - è destinato a rinascere. Le autorità svizzere hanno concesso il permesso alla Ship Salvage Association di eseguire un'operazione di salvataggio. Nonostante sia rimasta sommersa per quasi 90 anni, la nave è stata ben conservata grazie al buio, al freddo, e al basso contenuto di ossigeno del lago. La vernice e le scritte sulla nave rimangono sorprendentemente visibili, a testimonianza della sua incredibile conservazione. Il "crollo" lo ebbe quando si pensò di cambiare i motori che funzionavano a carbone con motori a petrolio. Vari problemi, incrementati da una crisi economica del periodo, lo fecero diventare troppo costoso da mantenere e così la Compagnia di Navigazione Svizzera, allora proprietaria del piroscafo, lo portò in mezzo al lago e decise di affondarlo. Se ne stette laggiù sul fondo, orami dimenticato fino al 2013 quando un'immersione non ne determinò la posizione con precisione. Il traghetto allora venne acquistato dalla Romanshorn Ship Salvage Association e si iniziò la raccolta fondi per riportarlo alla luce.