Il misterioso strato D" della Terra che separa il nucleo dal mantello

Che il nucleo terrestre nasconda misteri non è una novità, come testimonia la recente scoperta del rallentamento della sua rotazione interna rispetto al mantello , un fenomeno ciclico che potrebbe influenzare la durata dei nostri giorni, anche se in modo impercettibile.Ma nel cuore della Terra, a circa 3.000 chilometri di profondità, si cela anche un enigma geologico noto come "strato D"". Questa zona, inaccessibile all'uomo, funge da confine tra il nucleo esterno liquido e il mantello solido , ma la sua forma è tutt'altro che uniforme. Lo spessore dello strado D" varia in modo sorprendente, presentando regioni in cui è addirittura assente. Questa eterogeneità ha a lungo affascinato i geofisici, che si interrogano sulla sua origine.