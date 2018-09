Stagioni astronomiche e meteorologiche

Per gli astronomi e i comuni mortali l’autunno 2018 inizia ufficialmente il 23 di settembre, ma per i meteorologi è iniziato il primo di settembre. È una regola che vale per tutte le stagioni: l’inizio di ogni singola stagione è fissata, per convenzione, il primo giorno del mese nel quale cade l’inizio della stagione astronomica. Perché questo pasticcio di date? Per semplicità e convenienza: ci sono infatti almeno un paio di buoni motivi per i quali vale la pena fare partire le stagioni meteo a inizio mese.

La disposizione barica. La prima e forse più importante buona ragione è la disposizione (sull'intero globo) delle alte e basse pressioni che contraddistinguono il quadro di una stagione. Di solito, queste iniziano a mostrare i segni della nuova stagione in arrivo circa due o tre settimane prima dell’equinozio (o del solstizio). Per esempio, le principali disposizioni delle alte e basse pressioni del 15 luglio o del 15 di agosto (piena estate) sono ben diverse da quelle del 15 settembre - che è ancora estate dal punto di vista astronomico: nei primi due casi si ha un vero quadro estivo, mentre nel secondo il quadro è già molto vicino a quello autunnale. Dal punto di vista meteorologico il 15 settembre è insomma già autunno.

L'andamento delle temperature nei mesi da giugno a settembre: il valore che mediamente si registra il 15 giugno e più elevato di quello medio il 15 settembre, quando dal punto di vista astronomico è ancora estate. | E-rmeteo

Statistiche e linguaggio. Il secondo motivo per il quale si preferisce far iniziare le stagioni meteorologiche a inizio mese riguarda gli studi statistici. Poiché le stagioni durano "tre mesi", e poiché l’analisi climatologica mensile viene effettuata dal primo giorno del mese all’ultimo, è più ragionevole fare blocchi di tre mese per ogni stagione a partire dell’inizio di ciascuno di essi.

Solitamente si dice, ad esempio, "il mese di giugno è stato il più caldo dal...", così come "è stato il dicembre più freddo da...". Certamente non avete mai sentito dire "dal 23 settembre al 23 ottobre si sono avuti i giorni più...".

A tre per tre. Per farla breve, è una questione di praticità: inverno ed estate iniziano il 1° di dicembre e di giugno e finiscono l'ultimo di febbraio e di agosto, mentre primavera e autunno iniziano il 1° di marzo e di settembre e finiscono l’ultimo di maggio e di novembre. Qui sotto, uno schema di riepilogo delle date di inizio e fine delle stagioni astronomiche e meteorologiche.