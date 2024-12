Sonno: uomini e donne non dormono allo stesso modo

Le mamme lo sanno bene: non c'è nessuno che riesca a dormire così profondamente come un papà quando un neonato piange la notte. Ora uno studio scientifico condotto sui topi conferma che non sono solo i papà a dormire meglio rispetto alle mamme, ma più genericamente gli uomini rispetto alle donne: queste ultime, sottolinea la ricerca pubblicata su Scientific Reports, tendono a riposare per meno ore, svegliarsi più di frequente e godere di un sonno meno riparatore rispetto ai maschi.

Lo studio. Gli autori hanno analizzato il ritmo del sonno di 267 topi: i maschi hanno dormito circa 670 minuti (più di 11 ore) in 24 ore, un'ora in più delle femmine; questo tempo extra di sonno potrebbe corrispondere alla fase nREM, quella durante la quale l'organismo si "ripara". Oltre a essere più breve e meno profondo, il sonno delle femmine è risultato essere anche più frammentato rispetto a quello dei maschi, con periodi brevi di riposo e risvegli frequenti.

Di più o di meno? Accanto a studi come questo che sostengono che le donne dormano peggio e meno rispetto agli uomini, vi sono anche studi che sostengono il contrario, e cioè che il sonno delle femmine duri mediamente mezz'ora in più di quello dei maschi ( © Shutterstock Accanto a studi come questo che sostengono che le donne dormano peggio e meno rispetto agli uomini, vi sono anche studi che sostengono il contrario, e cioè che il sonno delle femmine duri mediamente mezz'ora in più di quello dei maschi ( per approfondire ).

Sopravvivenza della specie? Quali sono i motivi dietro a queste differenze tra i due sessi? Secondo Rachel Rowe, una degli autori dello studio, sarebbero i fattori biologici a giocare un ruolo cruciale: «Le femmine sono programmate per essere più sensibili all'ambiente in cui si trovano ed essere stimolate quando necessario, perché normalmente sono loro a occuparsi dei piccoli», spiega Rowe, che ironizza: «Se noi donne dormissimo come gli uomini la nostra specie si estinguerebbe, no?».