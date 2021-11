Alzate il volume delle casse e preparatevi a ballare, insieme a Mick Jagger e a Spot, il più noto tra i robot di Boston Dynamics. L'azienda ha infatti scelto di celebrare i 40 anni di Start Me Up dei Rolling Stones con questo spettacolare video, in cui il robot e la rock star si esibiscono ballando e cantando in perfetta sincronia sulle note dell'inconico pezzo rock.

Una dimostrazione di affetto da parte di Boston Dynamics nei confronti della band, ma anche l'ennesima dimostrazione della versatilità di Spot, che avevamo già visto nelle vesti di fattorino, di cacciatore di radiazioni e di poliziotto anti-assembramento durante la pandemia da Covid-19.

E non è la prima volta che il leggendario gruppo musicale si lega al mondo della tecnologia: Start Me Up era infatti stata scelta negli anni '90 da Microsoft come colonna sonora dello spot pubblicitario di Windows 95.

Si compra online. Spot è stato sviluppato da Boston Dynamics nel 2016. È un robot quadrupede completamente autonomo che può essere programmato per svolgere i compiti più diversi: può pattugliare un percorso raccogliendo immagini e dati ambientali come temperatura o presenza di sostanze nell'aria, può trasportare e recapitare pacchi, può lavorare da solo o insieme ad altri suoi simili per esplorare zone pericolose per l'uomo. Nella sua versione base costa poco più di 66.000 euro, garanzia e spedizione incluse.