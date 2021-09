Il sesso dei figli tra genetica e fortuna

Il gruppo di ricerca guidato da Corry Gellatly (Newcastle University) ha esaminato gli alberi genealogici di oltre novecento famiglie, andando indietro nel tempo fino al 1600 e prendendo in considerazione più di mezzo milione di persone. La loro conclusione è che esiste un gene coinvolto nella produzione degli spermatozoi che si presenta con tre possibili varianti. La prima porta a produrre più spermatozoi con il cromosoma X, la seconda più spermatozoi con il cromosoma Y e la terza porta a produrre spermatozoi equamente suddivisi. A questo punto sarebbe poi il calcolo delle probabilità a determinare una prevalenza di figli maschi o di figlie femmine: se gli spermatozoi portatori del cromosoma X sono molto più numerosi, allora è assai più probabile (ma non scontato) che nasca un maschio, e viceversa.



Di padre in figlio, oppure no. Con il passare delle generazioni, però, le cose si complicano. E non è detto che un uomo figlio di un padre che ha tanti fratelli generi a sua volta molti figli maschi. Il gene in questione, infatti, viene trasmesso (come tutti i geni) in due copie, una che proviene dalla madre e una che proviene dal padre. Sarà la loro combinazione a determinare se la predisposione del padre comparirà anche nel figlio. Se, per esempio, il padre trasmette il gene nella variante "più figli maschi" e la madre nella variante "più figlie femmine" la situazione si equilibra e il figlio avrà uguali probabilità di generare maschi o femmine. Sempre tenendo conto del fatto che poi, tra le decine di milioni di spermatozoi di una eiaculazione, a determinare quello che arriverà a fecondare l'ovulo contribuiranno molti altri fattori, incluso il caso.