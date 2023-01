A scoprirlo è stato Admir Masic – studi italiani e oggi docente di ingegneria civile e ambientale al Massachusetts Institute of Technology. «Studio il calcestruzzo romano da almeno cinque anni, chiedendomi come mai strutture magnifiche come il Pantheon, il Colosseo, ma anche porti, acquedotti, ponti e terme siano sopravvissuti fino ai tempi moderni», ha spiegato Masic, il quale ha sempre pensato che nel cemento romano ci fosse un segreto. Il suo studio, apparso sulla rivista Science Advances , lo ha svelato.

Spiega il ricercatore: «Quando il calcestruzzo dei nostri giorni si frattura, al suo interno entrano acqua o umidità e la crepa va allargandosi, indebolendo l'intera struttura. Con la miscela dei Romani invece, la fessura si autoripara. Come? I granelli di calce che si sono formati quando fu prodotto il calcestruzzo, si sciolgono con l'infiltrazione di acqua: in questo modo forniscono gli ioni di calcio (ossia atomi senza elettroni) che, ricristallizzando, riparano le crepe».

I misteri dell'hot mixing. Secondo Masic, tutto sta nell'"hot mixing" ovvero in quella procedura per cui si aggiunge alla miscela di calcestruzzo una parte di calce viva, che reagendo con l'acqua riscalda la miscela. È questo procedimento a consentire la formazione di "grani" di calce, che poi permettono l'autoriparazione.

In arrivo sul mercato. Era noto da tempo che nel calcestruzzo romano ci fossero granelli di calce, ma si era sempre pensato che fossero lì per caso, forse arrivati come impurità: per questo nessuno aveva mai pensato che potessero avere un valore così importante. Ora Masic e il suo gruppo di lavoro, dopo anni di prove, hanno realizzato una tecnica che riproduce proprio quel calcestruzzo e hanno ottenuto in Svizzera le certificazioni industriali dell'Istituto di Meccanica dei Materiali.

Il nuovo calcestruzzo sta dunque per entrare nel mercato delle costruzioni. La Società di Masic, la start up Dmat, non distribuirà i sacchetti di calcestruzzo, ma la tecnologia necessaria. Venderà cioè ai clienti le formule per realizzare il calcestruzzo autoriparante, più duraturo rispetto ai precedenti del 50 per cento. Non solo. Rispetto a prodotti simili, la produzione di questo materiale emette una quantità di anidride carbonica inferiore del 20 per cento e il costo sarà del 50 per cento inferiore.