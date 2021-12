Le scoperte scientifiche più importanti del 2021

Intelligenza artificiale e proteine. Definito "scoperta dell'anno" da Science e tra le top 10 anche di Nature troviamo il traguardo raggiunto da DeepMind, il sistema di intelligenza artificiale di Google che ha creato un enorme database contenente la struttura in 3D di quasi tutte le proteine del corpo umano. Nel 2020 AlphaFold, l'algoritmo utilizzato da DeepMind (di cui vi avevamo parlato qui), era riuscito per la prima volta a predire accuratamente le modalità di ripiegamento delle proteine. Conoscere nei dettagli le strutture proteiche del corpo umano è fondamentale anche per comprendere al meglio in che modo le malattie colpiscono il nostro organismo e come sviluppare farmaci sempre più efficaci per combatterle.