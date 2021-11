Con il freddo di febbraio nelle ossa, non vediamo l'ora che arrivi la bella stagione. Ma in alcuni luoghi della Terra l'inizio dell'estate è un appuntamento temuto, con il termometro che schizza a temperature insopportabili. Riscaldiamoci un po' con le foto di alcune delle località con il clima più torrido e inospitale del pianeta.



Dallol, Etiopia. La cittadina nella depressione di Afar, nel nord est dell'Etiopia, vanta la temperatura media annuale più alta mai registrata. Dal 1960 al 1966, la media annuale è stata di 34,4 °C, mentre le temperature diurne salivano ben oltre i 37 °C. Ma in questa landa ormai disabitata (era popolata negli anni '60 in quanto regione mineraria) il calore non viene solo dall'alto. La regione è piena di vulcani e sorgenti idrotermali spesso acide che si trasformano in trappole mortali per la fauna e talvolta per l'uomo.

Foto: © Loic Poidevin/Nature Picture Library/contrasto