Un lampo sembra aver voluto attaccare direttamente l'antenna del Taipei 101, 509 metri d'altezza. La ragione per cui i fulmini sono uno spettacolo tipicamente estivo risiede nel fatto che in inverno il Sole è troppo basso sull'orizzonte e le giornate sono più corte; per questo motivo il suolo non si scalda abbastanza e di conseguenza non si creano le condizioni di instabilità atmosferica necessarie per il verificarsi di un temporale.



Foto: © Photo courtesy: Elven Chen, Elven_tw, www.flickr.com/photos/22584230@N06/